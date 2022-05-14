Украинская ассоциация футбола приступила к реализации билетов на третий благотворительный матч. Соперником будет хорватская Риека.

Команда Александра Петракова после победы над Боруссией М сыграет еще с Эмполи, Риекой и двумя пока неназванными сборными. На третий матч, который состоится 18 мая на стадионе Руевица в Хорватии, уже можно приобрести билеты.

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Как сообщает официальный сайт УАФ , болельщики из Украины могут получить бесплатные пропуска на игру. Для этого нужно сделать следующее: прийти в кассу стадиона, показать паспорт гражданина/гражданки Украины или greenpass (документ, удостоверяющий получение временного убежища в Хорватии). Один человек может получить только один билет.

Также пропуск можно приобрести онлайн, нажав здесь . Стоимость – 20, 40 и 70 кун, что эквивалентно 82, 163 и 285 гривнам. На матч призывают приходить в сине-желтой одежде.

Напомним, в июне сборную Украины ждет борьба за путевку на финальную часть ЧМ-2022, а также стартовые матчи Лиги наций 2022/23.