"Тяжело судить, однозначно, на уровень упадет. В последний год мы только начали набирать обороты, появились амбициозные команды (Металлист, Черноморец, Кривбасс, Полесье), пошла хорошая финансовая подпитка. Конкуренция была бы на высоком уровне. Надеюсь, что все эти клубы сохранятся и будут продолжать развиваться.

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Конечно, уровень чемпионата может просесть, но, дай бог, в скором времени выиграем войну и потихоньку страна начнет отстраиваться и футбол вернется в Украину. Уверен, что будут строится новые стадионы и в Украину будут приходить инвесторы. Со временем уровень чемпионата и зрительский интерес поднимутся. Смотрю в будущее с большой надеждой", – сказал Вирт в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 82-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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