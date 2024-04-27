Хави решил остаться главным тренером Барселоны и вместе со спортивным директором Деку и президентом “кулес” Жоаном Лапортой активно готовятся к новому сезону.

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Как сообщает El País, руководство Барселоны еще не знает, останется ли Жоау Фелиш, а Витор Роке еще не готов брать на себя ключевую роль. Чтобы усилить атаку, "блаугранас" планирует подписать Дарвина Нуньеса из Ливерпуля. Отмечается, что нападающего активно рекламировал руководству "кулес" Луис Суарес в 2019 году.

Напомним, Дарвин Нуньес присоединился к мерсисайдцам летом 2022 года. Уругваец сыграл за Ливерпуль в 92 матчах во всех турнирах. В его активе 33 гола и 17 ассистов. Действующее соглашение Нуньеса с клубом действует до 2028 года.

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