Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик вернулся в общую группу сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины получила мощное усиление – к лагерю "сине-желтых" присоединился первый легионер

Напомним, нападающий пропустил товарищеский матч с менхенгладбасской Боруссией из-за проблем с мышцами ноги. Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и Виктором Цыганковым, который тоже залечивал травму, но оба находятся на пути к полноценному восстановлению.

К слову, уже на этой неделе сборная Украины проведет два спарринга – соперниками "сине-желтых" будут Эмполи и Риека. С итальянцами подопечные Петракова встретятся 17 мая, а на следующий день сыграют с хорватами. Поединок за выход на ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

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