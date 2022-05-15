Паралимпийская сборная Украины по футболу еще раз подтвердила свой статус сильнейшей в мире.

Чемпионат мира среди паралимпийцев, финал

Иран – Украина – 0:1

Гол: Доненко, 13

Турнир принимал испанский город Салоу. Украина мощно прошла дистанцию, выиграв все 6 матчей с общим счетом 28:3.

Как и подобает, самым трудным оказался финал, в котором соперником "сине-желтых" был Иран. Все решил единственный гол в исполнении Ивана Доненко. Полный список наших героев выглядит так: Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Сборная Украины среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата неизменно завоевывала медали на 11 последних мировых форумах, информирует УАФ. В частности, "сине-желтые" являются победителями пяти Мундиалов (2001, 2003, 2009, 2013, 2017), а нынешний трофей стал шестым.

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