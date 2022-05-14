Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров считает, что не стоит обвинять простых белорусов в войне против Украины.

"Обвиняю ли я белорусов в войне против Украины? Правительство однозначно. С территории Беларуси выпустили сотни ракет. Заходили войска.

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Но народ солидарен с Украиной. Были примеры партизанской борьбы. Некоторые белорусы уехали воевать за нашу страну. Белорусы – порядочные люди. У них нет имперских амбиций, как у россиян. Так что никаких претензий.

У меня много знакомых, причем не только в спорте. В киевском Динамо играл с Сашей Хацкевичем и Валиком Белькевичем, братьями Маковскими. Мы вместе сражались на поле. С Александром связывался после начала войны. Благодарен всем за поддержку", – сказал Ребров в интервью Зеркало.

Напомним, Беларусь сыграла одну из ключевых ролей в нападении России на Украину. По состоянию на 24 февраля белорусские аэродромы, средства противовоздушной обороны, системы управления воздушным движением, военная и часть гражданской логистики фактически были переданы в распоряжение России. Вся эта инфраструктура была использована для ударов и прямого вторжения на суверенную территорию Украины.

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