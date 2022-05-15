Футболисты по всему миру не остаются равнодушными к трагедии, которую сейчас переживает украинский народ.

Белорусский полузащитник Риги Юрий Кендыш вместе со своими украинскими одноклубниками Александром Филипповым и Владленом Юрченко приобрел автомобиль для Вооруженных сил Украины, сообщает Tribuna.

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Nissan X-Trail, купленный футболистами, благодаря волонтерам из центра Tavi draugi уже доставлен в Латвию и загружен гуманитарной помощью. Авто в ближайшее время будет в распоряжении украинских военных.

"Если отвлечься от футбольных вопросов, то хочется сказать, что меня восхищает стремление украинцев сохранить независимость своей страны, свою неприкосновенность, свою историю. Люди сплотились, чтобы защитить Родину! Это просто фантастически", – считает Кендыш.

Напомним, хавбек сборной Беларуси выступает за Ригу с января 2022 года. Ранее он трижды становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ и солигорского Шахтера, трижды выигрывал молдавское первенство с Шерифом и завоевал золотые медали чемпионата Литвы с Жальгирисом. За плечами Юрия 15 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

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