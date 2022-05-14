"Закрытие неба означало бы вступление НАТО в войну. Альянс этого боится. Мне кажется даже сейчас, выделяя нам оружие, они занимают очень осторожную позицию. Вроде бы все всё понимают, но не принимают меры, которые могли бы ввести. Хотя Россия давно воюет не только против Украины.

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Реально ли достичь мира? Мы этого хотим. Но как идти на переговоры, компромиссы, если они захватывают территории, назначают там какую-то власть? Все закончится, когда Украина победит силой. И мы будем бороться до конца.

Чувствую, в Европе устали от новостей о войне, но важно не останавливаться. Вводить новые санкции, рассказывать о ситуации. В отличие от агрессора мы понимаем, за что сражаемся. Правда на стороне украинцев, поэтому не время впадать в уныние", – сказал Ребров в интервью Зеркало.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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