Ярмоленко раздал кучу подарков украинским детям-беженцам – кадры теплой встречи
Андрей Ярмоленко продолжил традицию украинских игроков АПЛ поддерживать своих маленьких земляков.
После матча против Ман Сити (2:2) вингер Вест Хэма нашел время, чтобы встретиться с детьми, сбежавшими от войны на Родине.
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Ярмоленко был не с пустыми руками. Он принес маленьким гостям кучу пакетиков, в которых были подарки. Дети встретили Андрея громкими овациями и единогласно ответили на вопрос, понравился ли им футбол.
Это был последний матч Ярмоленко на стадионе Вест Хэма, поскольку летом 32-летний вингер становится свободным агентом.
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