После матча против Ман Сити (2:2) вингер Вест Хэма нашел время, чтобы встретиться с детьми, сбежавшими от войны на Родине.

Ярмоленко трогательно простился с фанатами Вест Хэма – украинец сыграл последний матч на Лондон Стэдиум

Ярмоленко был не с пустыми руками. Он принес маленьким гостям кучу пакетиков, в которых были подарки. Дети встретили Андрея громкими овациями и единогласно ответили на вопрос, понравился ли им футбол.

Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Ham’s 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022

Это был последний матч Ярмоленко на стадионе Вест Хэма, поскольку летом 32-летний вингер становится свободным агентом.

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