Украина продолжила пополнять свою полочку трофеев в международных соревнованиях вслед за Евровидением-2022 – в этот раз триумф прошел на XXIV Дефлимпийских играх.

XXIV Дефлимпийские игры, финал

Украина – Франция – 1:0

Чемпионское шествие Украины на Дефлимпийских играх в Бразилии завершилось закономерным триумфом. В матче за трофей "сине-желтым" противостояла Франция, однако наши козаки удержали победу и в финальной встрече, обыграв соперника со счетом 1:0.

Сборная Украины пробилась в финал Дефлимпийских игр – очередной жертвой "сине-желтых" стала Турция

Заметим, что по итогам группового этапа наши соотечественники заняли первое место в своем квинтете, в четвертьфинале обыграли Италию (2:1), а в 1/2 финала победили Турцию (2:0).

Напомним, в 2009 году футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпиады, а в 2013 и 2017 годах выигрывала серебряные медали.

Ukraine win GOLD in the Deaflympics Football final v France



Here’s the winning goal as Ukraine won 1-0 v France pic.twitter.com/Wk5q6W3KQg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022