"Победа на Евровидении – это очень хороший импульс для всей Украины. Сейчас наша страна переживает трудные времена, и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с ребятами очень волновались, даже сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было произойти. Это заслуженно.

Игроки сборной Украины овациями поздравили Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 – эмоциональное видео

Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле. И не только в июне. Уже сейчас будут матчи, которые могут дать нашим болельщикам хорошее настроение. Сейчас, к примеру, мы будем играть против Эмполи. Хотя это не лидер, но я считаю, что в Серии А нет слабых команд, играть там умеют. Они постараются показать все, на что способны. Мы же выходим сражаться не только за себя, но и за всю страну.

Что касается тренировок, то уже два дня находимся под нагрузками. Это нужно, и мы как профессионалы должны их выдерживать, чтобы заложить фундамент на следующие поединки", – цитирует Забарного пресс-служба УАФ.

Россия напала на Украину: Ярмоленко попрощался в шоу против Зинченко, на войне погиб тесть игрока сборной (LIVE)