Защитник "сине-желтых" Виктор Корниенко рассказал о настрое на поединок плей-офф за выход на Мундиаль против Шотландии.

"Мы много пропустили. Мы будем готовиться. Шансы есть всегда. И Шотландия, и мы будем в одинаковых условиях. Но у нас будет очень большая мотивация. Все прекрасно понимают, почему.

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Те люди, которые сейчас сражаются и не смогут приехать на игру... Для нас мотивацией будет то, чтобы они услышали, что Украина победила.

Да, нет той легкости. Но у всех украинцев есть характер. Мы наверстаем те обороты, которые у нас были и сможем показать максимальный результат", – сказал Корниенко в комментарии YouTube-каналу Шахтаря.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится 1 июня.

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