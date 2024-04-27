"Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам возможность выходить на поле и дарить столь необходимые эмоции, которых нам сейчас не хватает. В стране идет война, они защищают наши земли и делают все возможное для того, чтобы наш футбол не исчез. Поэтому еще раз им поклон и благодарность. Мы со своей стороны будем им помогать всем, чем только сможем.

СК Днепр-1 – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча с удалением и победным ассистом Супряги

Мы настраивались на сложный матч, понимали, как играет наш соперник, говорили ребятам, что придется выполнять много беговой работы, что много придется терпеть, что должны выполнять установку на игру, а также что мы должны делать, чтобы найти свои моменты в атаке.

К несчастью, пропустили необязательный гол, можно сказать, что подарили его сопернику. Наши центральные защитники не имеют права играть таким образом и позволять забивать сопернику в таких ситуациях. Но я благодарен всей команде, что она собралась, проявила характер, в концовке дожала соперника и вырвала победу.

Разные таймы от Динамо? Мы играли против соперника, который тоже готовился, изучал, как мы играем, как строим свою игру. В перерыве пришлось внести определенные коррективы, чтобы найти свои моменты и использовать их. У нас и в первом тайме были моменты – к примеру, со стандартных положений, и мы могли забивать. Но в перерыве матча сделали определенные замечания, и футболисты во втором тайме их выполнили. Также в футболе нужно терпеть до конца и играть до финального свистка.

Удаление Тымчика и неназначенный пенальти после падения Бражко? Как я видел эпизод со своей стороны, соперник держал Бражко и борцовским приемом его повалил на газон. Наши игроки тоже видели этот момент. Я не одобряю решение, когда играют не до конца, и неправильно было выбивать мяч за поле. Судья указал доиграть до конца, и мы были не готовы к этой ситуации. Удаление мы "привезли" сами себе.

Можно смотреть, был пенальти или не был, было удаление или не было. Да, Тымчик тянулся за игроком, не прыгал сзади – мне так показалось. Была красная карточка, но мы продолжали терпеть и понимали, что если будем психологически устойчивы, то у нас еще будет момент, чтобы забить. Так и вышло", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо вырвало победу над СК Днепр-1 благодаря джокерам Шовковского – эмоциональный матч с удалением и ассистом Супряги