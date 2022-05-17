В заявку на второй благотворительный товарищеский поединок попали все 24 игрока "сине-желтых", которые находятся в Эмполе вместе с тренерским штабом, информирует УАФ .

"Мы победим 100%": Сикан – о войне, Ганзе и сборной Украины

Участие в спарринге не примут Анатолий Трубин и Сергей Булеца. Голкипер отправился в лагерь молодежной сборной Украины, а полузащитник Сергей Булеца получил повреждение связок голеностопа. Оба не ехали с командой в Италию.

Список сборной Украины на игру с Эмполи:

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков, Николай Шапаренко;

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сикан, Артем Беседин.

Кроме нынешней встречи с Эмполи, которая начнется в 21:30, подопечные Петракова будут еще играть с Риекой и двумя неназванными сборными. Ранее "сине-желтые" одолели Боруссию М (2:1). Матч против Шотландии намечен на 1 июня.