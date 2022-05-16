Депутат Верховной Рады и бывший президент Говерлы Нестор Шуфрич уехал из Украины в Венгрию. Говорит, что планирует возвращаться.

55-летний народный депутат Украины от ОПЗЖ покинул территорию Украины. Об этом сообщил Бабель , ссылаясь на источник среди депутатов уже бывшей фракции.

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"До троих малолетних детей в Венгрию. В рамках действующего законодательства. Вернется на следующее пленарное заседание Верховной Рады", – заявили во фракции. Позже уже сам Шуфрич подтвердил информацию о выезде за границу.

"Я являюсь отцом троих несовершеннолетних детей – 3, 5 и 9 лет. Кроме того, мой отъезд оформлен по всем правилам, установленным для военного времени. Необходимость выезда за границу обусловлена ​​срочной врачебной консультацией в связи с состоянием одного из моих детей. Планирую вернуться до 23 мая", – заявил нардеп.

Напомним, Нестора Шуфрича в начале полномасштабной войны задерживали в Киеве за то, что он фотографировал блокпост терробороны.