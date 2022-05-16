Украинцы по всему миру продолжают привлекать внимание к трагическим событиям в нашем государстве.

Главный тренер женской команды Кривбасс Алина Стеценко и футболистка Любовь Мозга встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает официальный сайт криворожской команды.

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Премьер-министр посетил мероприятие благотворительной организации "Blau-Gelbes-Kreuz", куда местные волонтеры пригласили также представителей украинского клуба. Наши соотечественницы рассказали Шольцу о первом дне войны, когда команда Кривбасс планировала выехать на тренировочные сборы в Турцию и сегодняшние события в Украине.

Напомним, сейчас Стеценко и Мозга тренируются вместе с женской командой Кельна.

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