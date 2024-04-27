В матче 31-го тура Бундеслиги Штутгарт на выезде разошелся миром с Байером (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Завершал субботнюю программу 31 тура Бундеслиги поединок между Байером и Штутгартом. Леверкузенцы, уже оформившие чемпионство, боролись за престиж и продолжение беспроигрышной серии, тогда как швабы вели битву с Баварией за второе место.

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Первый по-настоящему опасный момент в матче создал Штутгарт – на 14-й минуте Гирасси головой замыкал навес в штрафную, но мяч пролетел в считанных сантиметрах у правой стойки.

Байер огрызнулся лишь в середине тайма – Шик с близкого расстояния пробил над перекладиной. Уже в добавленное время у Андриха был шанс со штрафного, но он пробил над перекладиной.

Сразу после перерыва Штутгарт вышел вперед, а через 10 минут удвоил свое преимущество. Но Байер не собирался сдаваться и перед экватором второй половины встречи один гол отквитал. "Фармацевты" за 10 минут до завершения матча сумели сравнять, но VAR зафиксировал офсайд, и взятие ворот было отменено.

Казалось, подопечные Алонсо потерпят первое поражение в сезоне, но Байер не был бы Байером, если бы не забил в добавленное время. Андрих был первым на добивании после навеса со штрафного и сохранил для команды невероятную беспроигрышную серию.

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