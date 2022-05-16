Голкипер Реала Андрей Лунин точно может занести себе в актив матч против Кадиса (1:1).

Украинец попал в символическую сборную 37-го тура Примеры по версии WhoScored.

Феерия Лунина і суперслалом Родриго в видеообзоре матча Кадис – Реал – 1:1

Лунин является единственным представителем Реала среди 11 лучших. Голкипер "сливочных" совершил 6 сейвов, в том числе отразил удар Альваро Негредо с пенальти. Все это потянуло на отметку 8,2 – третий результат в символической сборной.

Добавим, что для Лунина это был всего лишь четвертый матч в сезоне и второй в чемпионате. Андрей никак не может уберечь ворота "сухими", пропуская строго по одному голу в каждой встрече.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только