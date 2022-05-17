"Чувствую себя хорошо. У меня все хорошо. Довольны, что Ганза осталась во второй Бундеслиге, однако недовольны результатом игры, ведь проиграли (Гамбургу 2:3 – прим .). В следующем сезоне попробуем сыграть лучше.

Сикан отметился бомбезным ассистом в ворота претендента на выход в Бундеслигу

Освоился ли я? Да, все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как мои дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это очень меня поразило. Ждал ли вызов? 50/50. Конечно, для меня это очень важно, потому что у нас и всей страны есть возможность доказать, что мы боремся за Украину и что можем попасть на чемпионат мира.

Вся страна надеется, что все будет хорошо. Мы победим в войне, это 100%. Я же готов сыграть, мне отдыхать не надо, я готов на 100% с хорошим настроением", – рассказал Сикан в комментарии УАФ .

Напомним, сборную Украины ждет полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня. К этому команда Александр Петракова готовится через спарринги – одолела Борусию М, сегодня сыграет с Эмполи, завтра – с Риекой, а также ждет еще двух соперников.