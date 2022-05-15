Как известно, главными составляющими нового дизайна формы являются надпись United for Ukraine и шеврон с графикой платформы U24. Кроме того, экипировка получила два оригинальных элемента. Первый – это уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих наше государство в войне против российских оккупантов. Второй – номера игроков, изображенные в виде названий украинских населенных пунктов.

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Уникальная форма очень понравилась сотрудникам Посольства США в Киеве. Представители амбасады уже традиционно сфотографировались в футболках национальной команды, чем похвастались в своих соцсетях. Не забыли наши союзники и о России, напомнив о ее нынешнем месте в мировом футболе.

"Сборная Украины по футболу разработала еще одну удивительную форму с флагами стран, болеющих за Украину, и героическими украинскими городами. К сожалению, Россия не сможет увидеть ее в действии. Большие поздравления главе Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко! Слава Украине!" – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, часть футболок будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства – переданы платформе United24 на восстановление Украины.

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