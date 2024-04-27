Третья команда испанского сезона приехала прерывать свою серию выездных провалов, которая насчитывала 5 подряд поражений. Матч, как и онлайн-трансляция Лас-Пальмас – Жирона на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Уже на старте встречи Молейро заработал неоднозначный пенальти. VAR посоветовал главному рефери пересмотреть повтор, но тот остался при своем. Гассанига потащил 11-метровый от Сандро Рамиреса, который в начале своей карьеры успел выиграть с Барселоной Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Цыганков вернулся, привычная роль Довбика: составы и онлайн-трансляция матча Лас-Пальмас – Жирона

Наказание пришло на 26 минуте. Еще один экс-игрок Барсы Эрик Гарсия заработал пенальти уже в пользу Жироны. К сожалению, Довбик прямолинейно покатил почти по центру. Это первый нереализованный пенальти для Артема в Испании. Повезло, что Давид Лопес, который привез 11-метровый на свои ворота, здесь сыграл на добивании. Довбик умудрился еще и желтую получить за слишком агрессивные размахивания руками в попытке выиграть позицию. В конце же первого тайма форвард сборной Украины не реализовал еще один стопроцентный момент, в касание пробив выше после блестящей подачи Гутьереса.

Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону – видео эпизода

Заметно, что Лас-Пальмас совсем без формы – худшая команда Испании за 10 туров выиграла только раз и набрала 6 очков. На старте второй половины Ян Коуту зарабатывает второй пенальти для Жироны, потому что защитники зачем-то начали наступать на ноги в своей штрафной. VAR почему-то снова попросил Хорхе Фигероа Васкеса подойти посмотреть повторы, но и здесь судья своего решения не изменил. Довбик снова подошел к 11-метровой отметке. Альваро Вальес и здесь угадал, но на этот раз снаряд прошмыгнул слишком быстро. Довбик забил уже 19 мячей за сезон, что на 2 больше, чем у Беллингема – ближайшего преследователя в битве за трофей Пичичи.

Artem DOVBYK alcanza los 19 goles esta temporada (34 partidos).

Supera los 18 goles marcados en una misma temporada de:

Jaume RIBERA – 1954/55 (3ª) – 20p

Josep RIBERA – 1955/56 (3ª) – 32p

Dani SARABIA – 1996/97 (3ª) – 33p

Albert GUERRERO-1998/99 (1ªCat)-33p

Chus MORCHÓN – 1970/71… pic.twitter.com/F67iQUwa2R — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) April 27, 2024

Экс-форвард СК Днепр-1 стал 5 в истории Ла Лиги, кто быстрее всех забил свои первые 19 голов. Довбик, которого после замены расцеловали представители тренерского штаба, потратил 31 матч. К слову, возглавляет этот элитарный клуб Криштиану Роналду, который успел наколотить 19 мячей за 23 поединка. Вернулся после травмы Виктор Цыганков, который и заменил земляка на 69 минуте. Жирона перешла в совсем экономный режим и пропустила мощный дальний удар – Молейро еще и перекладину сотряс.

31 – Fastest players to reach 19 goals in LaLiga in the 21st century:



Cristiano Ronaldo – 23 appearances

Radamel Falcao – 24

Robert Lewandowski – 28

Júlio Baptista – 29

ARTEM DOVBYK – 31



Giant. pic.twitter.com/dnbaKWYLys — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

Довбик забил за Жирону в четвертом матче подряд – видео реабилитации за ошибку