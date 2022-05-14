"Шахтер существует. Украинцы находятся в сборной, а иностранцы поехали домой до июня этого года. Наш клуб напрямую выходит в Лигу чемпионов, и через месяц-два мы начнем подготовку к новому сезону. Другое дело, что будет с нашей украинской лигой. В этом месяце у нас будет встреча, чтобы обсудить с федерацией и президентами клубов, как мы можем начать чемпионат.

Шахтер хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше – началось сотрудничество со столичным клубом

Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших работников, так что это зависит от многих факторов. Если ситуация останется прежней, в Украине играть не получится, так что, скорее всего, матчи пройдут в Польше или Турции. Чемпионат мира в этом году стартует очень рано, поэтому у нас есть всего два-три месяца, чтобы завершить чемпионат.

До 2017 мы играли во Львове, потом переехали в Харьков, а оттуда в Киев. Мы много путешествуем.

Готов ли Шахтер к следующему сезону в Лиге чемпионов? Конечно, с 2014 года мы столкнулись со многими проблемами, заставившими играть на выезде. Мы готовы организовать и провести эти матчи высокого уровня вне нашего стадиона, хотя мы все еще надеемся, что сможем сыграть в Украине.

Я не знаю, можно ли будет играть в Украине в сентябре. С тех пор, как началось вторжение, я не могу сказать, возможно что-то или нет. Для меня эта война была невозможной… Но она происходит", – цитирует Кириленко Marca.

Напомним, 27 мая состоится встреча представителей клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ. На этом собрании будут обсуждаться все возможные варианты дальнейшего развития событий.

Россия напала на Украину: экс-президент ПФЛ ранен на фронте, легионеры усилят сборную, ЛЧ для Динамо (LIVE)