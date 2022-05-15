Как известно, накануне в финале Кубка Англии Ливерпуль лишь в серии пенальти сумел одолеть Челси и стал обладателем желанного трофея. Во время матча болельщики традиционно "заряжались" пивом. Среди многих сортов можно было приобрести и украинский пенный напиток "Черниговское", сообщает Zorya Londonsk.

Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха

Цена за бокал составила 6,85 фунта, что в пересчете на наши деньги составляет около 250 грн. Также во время матча можно было увидеть рекламу "Черниговского" на щитах по периметру поля.

Ранее бельгийская пивоваренная компания AB InBev переместила производство пива "Черниговское" в город Левен и планирует начать его реализацию (в банках с изображением сине-желтого сердца) на внутреннем рынке. Прибыль с продаж (прогнозируемо около 5 миллионов евро) пойдет на благотворительность и помощь пострадавшим от войны в Украине.

Россия напала на Украину: Маркевич готов работать в Шахтере, Мудрик назвал желаемый клуб (LIVE)