"Первым на ум сразу приходит Виктор Скрипник. Также читал в прессе, что Сергей Ребров хочет вернуться и работать в Украине.

Маркевич выразил готовность возглавить Шахтер после Де Дзерби

Для него Шахтер тоже не чужая команда. Хотя большую часть карьеры он провел в Динамо, но начинал в донецкой команде. Думаю, эти две кандидатуры наиболее подходящие для Шахтера, но будут решать руководители. Скрипник и Ребров уже доказали в предыдущих клубах, что являются серьезными специалистами.

Согласился б ли я стать главным тренером Шахтера? Это в области фантастики, а я – реалист (смеется – прим. ). Понимаю, что сегодня мне еще нужно много работать и учиться. А в будущем… чем черт не шутит", – цитирует Вирта FanDay .

Напомним, будущее Роберто Де Дзерби во главе "горняков" оказалось под серьезным вопросом из-за продолжения полномасштабной войны России против Украины. Итальянцу предсказывают возвращение к работе на родине.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником