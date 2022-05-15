Александр Зинченко традиционно для последних туров попал в стартовый состав. Андрей Ярмоленко остался в запасе практически до конца встречи. Первый момент – на 2 минуте. Бернарду Силва забросил, Зинченко ворвался во вратарскую, но пробить было тяжеловато – защитник и вратарь успевали перекрыть. Уже у своих ворот Александр выпустил Доусона на втором этаже. Несколько волн атаки Вест Хэма вполне могли завершиться взятием ворот, однако немало забивающий с воздуха центрбек на этот раз промахнулся с нескольких метров. Ляпорт, ведя борьбу в центре поля, наступил на ногу боковому судье. Главный рефери матча Энтони Тейлор встретил курьезный эпизод улыбкой, а испанский защитник Сити извинился за свою неосторожность.

Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Необычно много дальних ударов как для лидера сезона. Вест Хэм глубоко засел в своей штрафной, но эти выстрелы все равно таят немало угрозы. И все же лондонцы подстерегли свой момент. Форналс из центра поля отдает в касание, Боуэн выдерживает офсайдную линию, обыгрывает вратаря и забивает с острого угла! На 24 минуте конкурент Ярмоленко на позиции правого вингера дарит чемпионскую интригу и надежду Ливерпулю, в который раньше сватали именно Джаррода. Зинченко сместился в центр, прошел парочку соперников и отдал Жезусу. Бразилец минимально промазал.

Очередной классный пас украинца. Еще ближе к цели. Теперь уже с левого фланга Зинченко нацеленно прострелил. Жезус накрутил несколько соперников, но третий защитник в падении заблокировал удар. Зина произрастает в главную персону атак Ман Сити. Вновь покрывает украинский универсал центральную зону. Поймал снаряд на ногу и выстрелил совсем рядом со штангой. Антонио пробует быть одним в поле воином. Эта силовая борьба доставляет огромные проблемы защите манчестерцев.

Вест Хэм забил второй гол практически в аналогичном ключе, что и первый. Атака от своих ворот, дальний пас, Соучек выиграл верх, Антонио сбросил, а Боуэн снова избежал ловушки вне игры. Зинченко получает претензии от Ляпорта. Именно Саша задержался, оставив Джаррода в чистой позиции. Похожую ошибку допустил на этом же стадионе Миколенко в составе Эвертона. Роковая арена для защитников сборной Украины. Манчестер Сити в первом тайме формально перестрелял соперника (13:3), но по ожидаемым голам и качеству моментов откровенно уступил.

Зинченко исправился на старте второй половины. Подобрал перед чужой штрафной, набросил на Родри, скинувшего под расстрельный удар Грилишу. Такой себе предголевой пас от Олекса! За первые 10 минут после перерыва Сити полностью доминирует и даже утаптывает соперника: 5:0 по ударам, все из пределов штрафной, каждый мог завершаться взятием ворот. Ляпорт очень неудачно отдал назад, отрезав Эдерсона. Хорошо, что Зинченко не дремал и успел раньше, чем Антонио, однако выбил не очень удачно, и Боуэн снова завершал момент с острого угла – на этот раз неудачно.

Канселу завозился на чужой половине. Фернандиньо под давлением вывел Антонио... один на один со своим вратарем. Майкл решил перебрасывать Эдерсона и зря, ведь подвел прицел. Зинченко во второй раз приложился издалека, заставив немножко запаниковать Фабиански. Сити сравнял на ровном месте благодаря подарку соперника. Марез подал штрафной, Цоуфал срезал в свои ворота. Соучек перевисел Зину на втором этаже, Боуэн с рикошетом от Ляпорта чудом не попал в совершенно пустой угол.

Жезус второй раз в матче красиво летит в чужой штрафной. В обоих случаях Габриэль получал по ногам, но только после перерыва Тейлор решил пересмотреть эпизод по подсказке VAR. Таки пенальти. Однако Марез проиграл дуэль Фабиански с 11-метрового. Классный сейв 37-летнего польского вратаря на 86-й минуте! Зинченко покрутился вокруг нескольких защитников в чужой штрафной и пробил, но силенок уже не хватило, заблокировали.

Ярмоленко заменил Антонио на последних спекундах компенсированного времени, просто чтобы потянуть время. Вест Хэм гарантирует себе как минимум Лигу конференций на сезон 2022/23, отставая от зоны Лиги Европы (МЮ занимает 6 строчку) на 2 балла. Ман Сити набирает 90 очков и сохраняет Ливерпулю какие-никакие надежды на золото. Команда Клоппа отстает на 4 очка, но имеет 2 матча против одного у лидера АПЛ. Подопечные же Гвардиолы встречаются на финише с Астон Виллой Джеррарда, легенды "красных" – какая ирония, будет бой!