"В Мариуполе был тренер, который поставил меня на ноги и дал путь в большой футбол. Со 2 марта он не выходил на связь, хотя я максимально пытался искать через других людей и соцсети. Но все это время на связь он не выходил, его фамилия не светилась.

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Прошло 3 недели, и он мне позвонил по Viber из неизвестного номера. Сказал: "Сынок, со мной все хорошо, мы в безопасности в Новоазовске". Я предложил выехать на ближайшее место, откуда можно будет добраться в Украину. Но он ответил: "Сынок, у нас одна дорога – на Ростов".

Эвакуация в Мариуполе происходила в обе стороны – часть людей выехала в Украину, а часть в Россию. Их путь оказался на Ростов. Фактически мы не смогли поговорить нормально. Я только услышал, что все живы, есть гуманитарка. Но ехать можно только в Россию", – рассказал Корниенко в комментарии пресс-службе Шахтера.

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