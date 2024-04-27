Центральный поединок тура. Четвертая команда УПЛ 2023/24 принимала претендента на чемпионство. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:00. В первом круге киевляне дома уступили из-за гола Гуцуляка, который стал единственным во встрече. Команда Шовковского соревнуется с Шахтером за титул чемпиона, но терять очки больше не имеет права. Гости до сих пор не могут рассчитывать на лидера середины поля. Владимир Бражко вернулся после повреждения, но готов выйти лишь со скамейки запасных.

Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – серьезная проблема Шовковского

Очень серьезный прессинг на старте встречи от хозяев. Бущан дважды рискованно действовал. Сначала голкипер Динамо долго принимал мяч, который едва не покатился в ворота. А потом отдал в поликлинику на Михавка – 18-летний защитник справился под большим давлением соперника. Ванат после подачи первого углового навесным ударом отправлял снаряд под перекладину, но Волынец вытащил и не позволил добить Шапаренко. На 15 минуте матч впервые прервался на воздушную тревогу.

Ванат классно обыгрался с Вивчаренко и остался далеко позади всех на левом фланге. Прострел получился нацеленным, но удар Ваната успел скорректировать Сарапий. Очень много борьбы после возобновления встречи. Не зря показывают группу запасных, которую возглавляет Бражко. Динамо откровенно не хватает ног и идей в серединке. Взрывается и правый защитник киевлян. Тымчик умело сажает Сарапия на желтую карточку. Практически вся игра идет через левый фланг. Почти не видим Ярмоленко мы. Кабаев даже на его правом фланге подбирает после углового, но на удивление далеко летит снаряд.

Банальный заброс со своей половины поля принес гол из ниоткуда. Перед Гуцуляком выросла двойная стена из центральных защитников, но что с того – Михавко отскочил за пределы поля, Попов не рассчитал, когда поставить спину. Алексей на своей резкости и борьбе до конца выгреб мяч и эффектно перебросил над Бущаном. Это был единственный удар СК Днепр-1 и первое попадание в створ ворот на две команды за весь 1 тайм. Недаром именно Гуцуляка так хотело подписать Динамо. Шапаренко перед перерывом устроил истерику на ровном месте. Желтая, после которой саркастические аплодисменты в адрес судьи Иванова.

На старте второй половины «горчичники» получили еще и Андриевский и Ярмоленко. Зато удалось сравнять счет. Кабаев внес конструктивный хаос смещением в центр, Буяльский попытался в касание перевести на Ваната, которого остановили двумя защитниками и вратарем. Однако отскок подстерег все тот же Кабаев, который тонко прокатил мимо соперника и прошил стенку из 2 защитников на линии пустых ворот. Неожиданно еще на 59 минуте Шовковский смело снял Ярмоленко. С другой стороны сильные стороны Андрея нивелировали насыщенной защитой.

Кроме Волошина, вышел также Бражко, который заменил Андриевского. Травмировался Михавко, на поле появился Дячук. Максим и сам заработал желтую за то, что оттолкнул Очеретько на полном ходу. Бражко с рикошетом от защитника пробивал коварно – Волынец не без проблем парировал. Буяльский снова нашел Ваната подачей с углового. Мяч и здесь полетел в сторону дальней крестовины. С прицелом сегодня туговато у обеих команд. Провал на правом фланге киевлян, Пасича вывели на ударную позицию, но Бущан должен был это тянуть и свою работу выполнил.

Кабаев в очередной раз классно завел Динамо в переходной фазе. Владислав протянул сам и вовремя отдал. А вот Буяльский не заметил совсем свободного Ваната и эгоистично решил пробить – без проблем для Волынца. Бражко падал в чужой штрафной, Иванов пенальти не дал, а VAR не вмешивался. И тут же Тымчик бездумно сорвал атаку подкатом сзади по ногам Очеретько. Это красная карточка.

Однако Динамо силами джокеров в компенсированное время выходит вперед. Бражко классно покатил в разрез, Супряга идеально отдал в центр – Ванат не прощает. Динамо продолжает давить на Шахтер, уменьшая отставание от лидера до минимума перед игрой «горняков» против ЛНЗ.