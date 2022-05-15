"Представьте себе, что вас пригласила домой красивая девушка. Вы нарядились, подготовились, вызвали такси и приехали. Стоите у нее под домом, но она выключила телефон и не отвечает.

"Счет 3:0 не совсем отражает реальное положение дел": Гусев – о разгроме Динамо над Флорой

Вы не теряете надежды. Звоните и звоните. Но телефон выключен. Приблизительно такая ситуация была у Динамо и Шахтера в сериях благотворительных матчей. Из перечисленных грандов сдержалась слова только Боруссия Д.

Может, нашими соперниками были и небольшие клубы, но они точно с большим сердцем. Делайте выводы сами", – написал журналист в Instagram .

Напомним, 1 апреля киевляне сообщили о благотворительном туре под лозунгами "Матч за Мир! Остановим войну!". Среди анонсированных визави были ПСЖ, Милан, Барселона, Аякс, но с ними спарринги так и не состоялись.