После победы Динамо над СК Днепр-1 Шахтеру предстояло провести выездной поединок с ЛНЗ. Черкасцы несколькими турами раньше отобрали очки у киевлян, так что легкой прогулки для "горняков" никто не прогнозировал. Уже на 4-й минуте начались первые проблемы Шахтера – Бондаренко на ровном месте подвернул ногу. Артём попытался продолжить матч, но в итоге его забрали с поля на носилках.

А вот до опасных моментов не доходило до 33-й минуты, когда Зубков прорвался в штрафную зону правого инсайда и отдал в центр на Сикана. Даниил слабо пробил с линии штрафной прямо во вратаря. ЛНЗ ответил опасным ударом Наумца после рикошета от Матвиенко – немного мимо стойки!

Сикан исправился на 40-й минуте. Конопля отдал с правого фланга в штрафную, мяч проскочил к Кевину, который навесил уже с левого края штрафной на дальнюю стойку. Сикан перевисел защитника в воздухе и открыл счет во встрече.

ЛНЗ едва не отыгрался после перерыва. Рыбалка навесил со штрафного с правого фланга, мяч попал в Педринью, от которого отскочил в штангу! Черкасцы не остановились: Наумец разогнал атаку по правому флангу и нашел Яшари перед штрафной площадкой, а тот пробил в дальний угол – сейв Ризныка!

Шахтер через 3 минуты удвоил преимущество. Кучеренко отдал неосторожную передачу на защитника, которого обокрал Марлон Гомес и отдал направо на Судакова, который пробил под поперечину – 0:2! ЛНЗ снова создал момент – теперь Бойко пробивал после передачи Хобленко, но Ризнык справился с выстрелом. Эгиналдо мог сделать счет и разгромным, но после его удара с разворота мяч попал в штангу. Бразилец все же не ушел с поля без гола: вингер получил мяч на левом фланге, сместился в центр, обыгрался с Траоре и попал в дальний угол. 0:3 – разгромная победа Шахтера.

Таким образом, "горняки" набрали 61 очко, сохранив отрыв от Динамо в 4 пункта. ЛНЗ с 32 баллами остался седьмым.

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