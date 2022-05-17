"С олигархами нужно сделать то, что я сделал в своем районе на второй день войны – амнистию. И сказать: "Вы наворовали вот столько. Вот это оставьте себе, а остальное отдайте народу". Вспомните, на чем они в 1990 году приехали в Верховную раду – на пятерках и семерках. А на чем они сейчас ездят? Где справедливость?

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Справедливость состоит в том, что я лично в два села за деньги провел газ. В других деревнях я помогал в этом. Мы создавали кооперативы, складывались деньгами и покупали все за свой счет. В результате мы передали эти трубы на баланс районных газовщиков, а теперь платим за транзит газа, идущего по нашим трубам. Где справедливость, бл**ь?

А я говорил, что сам буду обслуживать эти трубы. Да нет, нужна лицензия. Хотел сделать лицензию, но никто даже об этом говорить не захотел. Они приватизировали все это, а мы теперь платим за транзит газа.

Далее. Электроэнергия. Столбы на чьих землях? На народных. Цену на электроэнергию повысили. Давайте мы повысим аренду земли, на которой стоят столбы, так, чтобы она им аукалась. Да нет, они заключили договоры на 49 лет без права пересмотра. Нужно национализировать все на**й и по-новому все пересмотреть. Тогда будет справедливость.

Скажу ли я это Зеленскому? Конечно, скажу. Если мне организуют встречу с Зеленским, я ему очень дох*я скажу, бл**ь. Думаю, он даже поседеет от того, что услышит. Он очень многое не знает о простом народе", – сказал Поворознюк в интервью Наталье Мосейчук .