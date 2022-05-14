"Единственное, что я могу сделать в своем положении, в "заложниках у детей" – это собирать средства. Мне многие доверяют, я открыта всегда, я и занималась этим раньше. Нам удалось собрать более 100 тысяч грн. И еще Андрей мне с футболки перечислил деньги, сказал: "Можешь распоряжаться, я тебе доверяю. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор". Я помогала фонду, который мне посоветовала Катя Осадчая – она для меня тоже пример, она умница, тоже многое делает.

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Мое направление – это дети и мамы с детьми. Это то, что мне близко, что мне больно. Очень многие писали мне с просьбой помочь собрать на форму, на оружие – я вежливо отказываюсь. Не мое это – собирать на оружие. Я вообще против войны. Я понимаю, это нужно, но есть те, кто этим занимается. Мне ближе помочь детям и женщинам – это куда лежит мое сердце. Я занимаюсь чем могу.

Конечно, будь я там, я бы в бой рвалась. Андрей говорит: "Я уверен, что ты бы еще с оружием стояла на передовой". Но я далеко, и единственное, что я могу сделать – это финансово помочь", – сказала Пятова в интервью YouTube-каналу Денисов Time.

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