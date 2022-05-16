"И мыслей не было о футболе. Вот даже сейчас рядом с моим домом в Одессе прилетела ракета, поэтому не знаю, как о нем вообще думать. Идет война в стране и как только она закончится, будем думать о футболе, а пока думаем, как победить и помочь нашим.

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Впрочем, вариант выехать за границу для благотворительных матчей был бы идеальным. Он логичен, и я бы также помогал своей стране, как и все остальные, отдавал бы часть полученных денег на нужды ВСУ. Если наше руководство УПЛ или УАФ примут решение, чтобы ребята уезжали и играли, то оно будет верным. Мы сидим без дела, а так финансово и морально нашими победами помогали бы ребятам из ВСУ.

Это турне руководство Шахтера и Динамо организовало. Возможно, и другие команды могли себе позволить такие выезды, но этим должно заниматься руководство, ведь очень сложно организовать такие выезды. Они (Шахтер и Динамо) собирают стадионы, играют и немалые деньги зарабатывают для Украины, для ВСУ. Я думаю, что это нормальная ситуация, когда они уезжают. Скорее, этот вопрос к руководству клубов", – резюмировал Паст в комментарии FanDay.

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