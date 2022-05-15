Победа гарантировала Эвертону сохранение прописки в элите, но соперник был непрост. Брентфорд без турнирной мотивации продолжает показывать яркий футбол и портить нервы другим командам.

Виталий Миколенко вышел в основе "ирисок" и успел на первых секундах неточно пробить с подбора. Еще лучший момент испортили Гордон и Ришарлисон – первый с близкого расстояния влепил в голкипера, а второй умудрился добить мимо пустого угла ворот. Подопечные Лэмпарда добились своего на 10-й минуте. Ришарлисон несколько неловко перевел подачу Гордона во вратарскую, Калверт-Льюин немного задел мяч перед попаданием в сетку – гол записали на англичанина.

Доминация "ирисок" была оборвана на 18-й минуте, когда молодой Брантуэйт сорвал выход Тони на рандеву с Пикфордом. Судья Майкл Оливер показал прямую красную защитнику Эвертона, хотя VAR вполне мог вмешаться и подсказать назначить пенальти в ворота Брентфорда. На повторе четко видно, как Айер хватал за футболку Ришарлисона перед выносом мяча на Тоуни.

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Вскоре "наварил" и Шеймус Коулмэн. Капитан Эвертона неудачно подставился под прострел, срезав мяч в свои ворота. Впрочем, лидерами на отдых пошли хозяева. Бех Соренсен налетел на Ришарлсона, и на этот раз Оливер указал на "точку" – сам бразилец пробил четко.

Миколенко стал одной из самых заметных персон в начале второй половины. Украинец несколько раз летел в отчаянных подкатах, а затем встрял в схватку с Айвеном Тоуни. Виталий даже "боднул" провокатора головой – тот картинно упал на газон, но арбитр не поверил этому театру.

К сожалению, после этого момента Эвертон посыпался, пропустив дважды за 2 минуты. Висса с острого угла подрезал мяч затылком точно над Пикфордом – еще один курьезный гол! Впервые вывел Брентфорд вперед Генри, которого тоже никто не накрыл в воздухе. "Ириски" были вынуждены идти на штурм, но ничего толкового из этого не получалось. Еще и Рондон "гениально" вышел на замену, получив красную через 4 минуты после своего появления (прыгнул в подкат двумя ногами вперед). Вдевятером хозяевам уже нельзя было надеяться на спасение, но они все же остаются вне зоны вылета – Лидс отстает на очко, Бернли на 2.

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