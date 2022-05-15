Соболь в третий раз подряд стал чемпионом Бельгии с Брюгге и вышел в ЛЧ
16:43 - Читати українською
Украинский защитник Эдуард Соболь продолжает коллекционировать титулы в Бельгии.
Брюгге обыграл сегодня Антверпен (3:1) и досрочно стал чемпионом Бельгии. Команда пропустила первой, но после перерыва забила три.
Одному из голов посодействовал Соболь – украинец ассистировал Хендри.
Таким образом, Брюгге гарантировал себе титул за тур до финиша, ведь ближайший преследователь – Унион Сент-Жилуаз – не имеет шансов догнать.
Это уже третье подряд чемпионство для Соболя. Он вместе с партнерами вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.
В этом сезоне Брюгге тренировали Филипп Клеман и Альфред Схрёдер. Летом Соболь снова получит нового тренера, ведь Схрёдер возглавляет Аякс.
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