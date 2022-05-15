Брюгге обыграл сегодня Антверпен (3:1) и досрочно стал чемпионом Бельгии. Команда пропустила первой, но после перерыва забила три.

Одному из голов посодействовал Соболь – украинец ассистировал Хендри.

Таким образом, Брюгге гарантировал себе титул за тур до финиша, ведь ближайший преследователь – Унион Сент-Жилуаз – не имеет шансов догнать.

Это уже третье подряд чемпионство для Соболя. Он вместе с партнерами вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

В этом сезоне Брюгге тренировали Филипп Клеман и Альфред Схрёдер. Летом Соболь снова получит нового тренера, ведь Схрёдер возглавляет Аякс.