Сборная Украины завершает план подготовки к матчу против Шотландии в рамках 1/2 финала отбора ЧМ-2022.

Инсайдом по поводу финального этапа поделился журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

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"Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22 и 26 числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, который абсолютно устраивает Александра Петракова", – написал Бурбас в Telegram.

Напомним, сборная Украины пока успела сыграть только один спарринг – соперником подопечных Александра Петракова стала Боруссия М (2:1). 17 и 18 мая украинцы проведут товарищеские матчи с Эмполи и Риекой соответственно. Поединок против Шотландии намечен на 1 июня.

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