"Я и раньше говорил, что всегда очень приятно возвращаться в сборную, видеть своих партнеров. С ребятами вышла теплая встреча — поцеловались и обнялись. У меня очень положительные эмоции, а самое главное, что мы все живы и здоровы. После клубного сезона я не слишком истощен, все хорошо. Буду готовиться к матчам национальной команды, что является большой мотивацией.

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Мы тренируемся в военное время, у меня много друзей, которые сейчас находятся на передовой. Родители у меня во Львове, созваниваемся почти каждые полчаса, расспрашиваем, как дела. Конечно, из-за этой ситуации я очень переживаю.

Хорошо, что у сборников получилось уехать и проводить поединки. Я считаю необходимым, чтобы сборная Украины за границей показала свое лицо. Ведь к нам будет приковано внимание наших болельщиков, поэтому нужно показать себя как можно лучше. Напомнить всему миру, что Россия – агрессор. А нам нужно поехать в Катар", – цитирует Яремчука пресс-служба УАФ.

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