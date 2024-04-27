Изгнанник Манчестер Юнайтед рекордом оформил первый вылет из Ла Лиги, Алавес разгромил Сельту за тайм
В рамках субботней программы 34-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 33-й тур
Альмерия – Хетафе – 1:3
Голы: Лосано, 41 – Гринвуд, 27, 48, Мата, 61
Удаление: Виера, 90+1 (Альмерия)
Алавес – Сельта – 3:0
Голы: Симеоне, 48, Гуриди, 54, Бенавидес, 86
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Альмерия наконец-то вылетела из Ла Лиги. Официально. Андалусийцы в родных стенах проиграли Хетафе (1:3), оставшись в 17 очках от спасительной 17-й позиции – и это за пять туров до конца. Клуб покидает Примеру в третий раз в своей истории – пока никто не делал этого чаще.
Главным героем встречи стал Гринвуд, который оформил дубль и отдал ассист. Англичанин, таким образом, исполнил 14 результативных действий в Примере (8 голов и 6 голевых передач). Кроме того, в активе арендованного из МЮ форварда 2 гола в Кубке Испании. Это – его лучший показатель в карьере.
Графика от Opta появилась после первого гола Гринвуда в ворота Альмерии и не обновлялась
Ещё одним героем Хетафе стал Мата, отпраздновавший свой 37-й гол в Ла Лиге. Следующий забитый мяч превратит Хайме в лучшего бомбардира клуба за всю историю выступлений в элитном дивизионе.
Алавес переиграл Сельту. Команда Хиральдеса пропустила три гола, нанеся по воротам соперника лишь два удара за 80 минут игры. Алавес имеет 38 очков и находится на 12 месте. А вот Сельта осталась на 17 строчке с 31 баллами. От зоны вылета команду отделяет всего шесть пунктов.
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