Барселона одержала победу над Челси (2:0) в ответном матче полуфинала женской Лиги чемпионов. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Полуфинал, толстовка Лига чемпионов

Челси– Барселона– 0:2 (по сумме двух матчей– 1:2)

Голы: Бонмати, 25, Рольфьо, 74 (пен)

Удаление: Бьюкенан, 59 (Челси)

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В первом матче лондонцы одолели своих соперниц с минимальным счетом 1:0. Барселона довольно активно начала игру и искала подходы к штрафной Челси. Забить "кулес" удалось на 25 минуте. Бонмати записала в свой актив гол, переправив мяч в дальний угол.

У "синих" был шанс сравнять счет сразу после перерыва, впрочем, Лоуренс попала в перекладину. Бьюкенан подвела свою команду получив две желтые карточки за 5 минут. Да, еще в начале второго тайма Челси остался в меньшинстве. Барселона забила второй гол с пенальти. На 74 минуте отличилась Рольфьо.

Таким образом, "блаугранас" встретятся в финале женской Лиги чемпионов с победителем пары Лион – ПСЖ. Французские клубы сыграют 28 апреля.

¡NO SE LO PUEDE CREER! ?



El Chelsea tuvo la oportunidad de ponerse por delante en la eliminatoria y Leupolz… ¡la mandó al larguero!



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