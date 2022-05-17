Бывший защитник Манчестер Сити, Эвертона, Портсмута, Ньюкасла и Борнмута Сильвен Дистен стремится помочь Украине во время войны с оккупантами.

Дистен решил организовать веломарафон. Он с друзьями планирует проехать от Сандбакса на юге Англии до французского Сен-Тропе на берегу Средиземного моря. Сперва паромом, потом велосипедом. Маршрут рассчитан на 10 дней и 1300 километров.

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Цель марафона – собрать деньги для помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией. Денежные средства будут направлены в британский Комитет по чрезвычайным ситуациям, который предоставляет украинским беженцам приюты, медицинскую помощь и питание.

"Мы уже имеем отличные результаты. Марафон еще не начался, а пожертвования составляют 15 тысяч фунтов. Это все приобрело гораздо больший масштаб, чем мы ожидали. Нам нужна максимальная поддержка.

Когда включаешь телевизор – там ужасные кадры из Украины. У каждого из нас есть семья, потому больно смотреть, как разлучают семьи в Украине. Мы чувствуем, что мы можем помочь. Почему не попробовать?" – сказал Дистен в интервью официальному сайту Борнмута.

44-летний Сильвен объясняет, что увлекся велосипедом после завершения карьеры. Дистен провел более 450 матчей в АПЛ. Большинство за Манчестер Сити и Эвертон. Француз даже становился лучшим игроком Сити в сезоне-2002/03.

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