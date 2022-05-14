Арбитр УАФ Ирина Петрова в пятницу, 13 мая, вернулась домой, сообщает пресс-служба Каховской городской территориальной громады.

Украинскую рефери в оккупированной Новой Каховке принудительно доставили в отделение полиции

Напомним, 9 мая в Новой Каховке группа мужчин в гражданской одежде с георгиевскими лентами похитила 37-летнюю украинку у подъезда ее дома. Они забрали женщину в отделение полиции и продержали там пять дней.

К слову, Петрова – арбитр Украинской ассоциации футбола. Она работает как на международных женских состязаниях, так и на национальных мужских. Также она является спортивным тренером по футболу.

Новая Каховка с первых дней войны оказалась во временной оккупации. Ирина Петрова – активный и бесстрашный участник проукраинских митингов, на которых постоянно напоминает, что "Новая Каховка – это Украина".

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