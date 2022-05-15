Реал расписал ничью на выезде с Кадисом (1:1) в предпоследнем туре Примеры. Андрей Лунин провел отличный поединок, не раз спасая мадридцев.

Карло Анчелотти в четвертый раз за сезон доверил место в воротах Лунину. До этого кипер сборной Украины дважды выходил в Кубке Испании и один раз в Примере против Атлетико (0:1). Тибо Куртуа, к слову, даже не был в заявке.

Реал в статусе фаворита приступил к игре и уже на старте забил. Родриго в фирменном стиле пробрался по флангу и прострелил на Мариано Диаса, которому оставалось только подставить ногу. С этим дублер Бензема уверенно справился. Перед голом мадридцев стоит отметить сейв Лунина: Алькарас обошел защитников и сильно пробил из-за пределов штрафной, но Андрей был на месте.

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"Бланкос" владели мячом и часто были на половине поля соперника, но слишком острых моментов создать не удалось. К концу первого тайма проснулся Кадис и гостям по-настоящему не поздоровилось. Идрисси прошол защиту и со средней дистанции пробивал в дальний угол. Лунин эффектно перевел мяч на угловой.

Но уже через минуту сфера влетела в ворота украинца. Милитао пытался выбить мяч после подачи, но сбросил на Собрино. Тот, убрав Вальехо, пробил. Мяч от спины полетел в перекладину, после чего предательски пересек линию. Шансов спасти 23-летний кипер сборной Украины почти не имел.

Сразу после гола у Кадиса было еще два супермомента, но оборона после провалов сразу же реабилитировалась. Реал временно отвел угрозу от своих ворот, но после потери "кожаного" получил на свои ворота стремительную контратаку. Тот же Собрино выходил один на один с Луниным, но вместо удара отдал наиболее неудачную передачу из всех возможных. До перерыва Кадис набил 12 ударов (4 в створ), а Реал – всего 7 (2).

Старт второго тайма был бесспорно за хозяевами, которых заполненные до трибуны гнали вперед. "Желтая подлодка" первую треть провела у ворот Реала: использовала ширину, подавала и пыталась прорваться в штрафную. Лунину только поверхностно приходилось вступать в игру. До 60-й минуты.

Негредо опрокидывал Лунина, но Андрей в подкате сбил визави. Главный арбитр указал на отметку и сам Альваро подошел к ней. Но украинский голкипер эффектно оправился за фол и вытащил сферу из правого угла ! Шесть из 12-ти ударов с отметки в своей карьере Лунин отбил.

После пенальти обе команды активизировались и начали играть чуть ли не без центра поля, но голкиперы были на высоте. Больше всего тревожил Лунина Негредо, украинец выигрывал дуэли с ним. Андрей, в частности, вытащил мяч после прохода Альваро и выстрела с полуфланга, а также парировал его удар головой. Помогало иногда и везение.

Реал вспомнил, что умеет атаковать, но выпады были не слишком острыми, как и розыгрыши штрафных. На последних мгновениях Карвахаль влетел в визави и Кадис во второй раз претендовал на пенальти, но арбитр дал финальный свисток.

Андрей – лучший! Вполне заслуженно

Лунин вполне оправдал доверие Карло Анчелотти и подтвердил свой хороший класс. Жаль, что перед ним лучший вратарь современности, конкуренцию у которого сложно выиграть. По итогам матча 23-летний украинец получил самые высокие оценки от статистических порталов и был признан лучшим игроком встречи по версии Ла Лиги.