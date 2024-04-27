Украинец начал в стартовом составе матч 33-го тура Ла Лиги Лас-Пальмас – Жирона. Старт встречи получился довольно странным – команды не смогли реализовать свои попытки с 11 метров. У хозяев не забил Сандро Рамирес, а в составе гостей – Артём Довбик. Правда, нашего земляка подстраховал одноклубник. Первым на добивании был Давид Лопес, который отправил мяч в сетку.

Жирона готова втрое побить трансферный рекорд Довбика ради игрока Барселоны

Следует заметить, что для Довбика это первый нереализованный пенальти после перехода в Жирону. Четыре предыдущих попытки были успешными. Предыдущий раз Артем не смог забить с 11 метров в мае прошлого года, когда еще был игроком СК Днепр-1.