"В семье перешли на украинский язык. А так чаще использую русский. Мое отношение к языку не особо изменилось. Это только пропаганда могла рассказывать, что, если говоришь на русском, то тебя нужно "спасать".

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Я же рос в Донецкой области, потом играл за донецкий Шахтер. Почти все было на русском. И никаких проблем.

Возможно, кстати, в той лояльности и была ошибка – стоило активнее переходить на украинский. Но до прихода Путина с его имперскими замашками никаких пророссийских настроений в Донецке и Донецкой области не было. Я и сам в конце карьеры играл сезон за казанский Рубин. 15-20 лет назад никто не мог даже вообразить, что Россия будет воевать с Украиной", – сказал Ребров в интервью Зеркало.

Напомним, сейчас Сергей возглавляет Аль-Айн – уже в первом сезоне ему удалось оформить "золотой дубль": 4 мая команда завоевала Кубок лиги ОАЭ, а ровно через неделю стала чемпионом внутреннего первенства.

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