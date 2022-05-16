CMM-отдел мадридского клуба отметил 23-летнего голкипера после матча против Кадиса (1:1).

Феерия Лунина і суперслалом Родриго в видеообзоре матча Кадис – Реал – 1:1

Лунин совершил несколько впечатляющих сэйвов и отразил пенальти Альваро Негредо. Именно украинца признали лучшим игроком поединка. "Наши 12 баллов переходят... Андрею Лунину!" – написали в Instagram Реала, явно имитируя систему оценивания Евровидения.

Добавим, что для Лунина это был всего лишь четвертый матч в сезоне и второй в чемпионате. Андрей никак не может уберечь ворота "сухими", пропуская строго по одному голу в каждой встрече.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только