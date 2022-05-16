В понедельник, 16 мая, в лагерь сборной Украины в Словению прибыло еще три легионера, сообщает официальный сайт УАФ.

Сикан отметился бомбезным ассистом в ворота претендента на выход в Бундеслигу – видео

К команде Александра Петракова присоединились Александр Зубков из венгерского Ференцвароша, Тарас Качараб из чешской Славии и Даниил Сикан из немецкой Ганзы. Уже сегодня вечером они и еще 21 игрок чартерным рейсом Любляна – Пиза вылетят в Италию на товарищеский матч с Эмполи.

В то же время два игрока не смогут помочь "сине-желтым" в спарринге. Голкипер Анатолий Трубин завтра отправится в лагерь молодежной сборной Украины в Турции, а полузащитник Сергей Булеца останется в Брдо – сегодня на утренней тренировке он оступился и получил повреждение связок голеностопа. К слову, раньше к команде уже присоединился Роман Яремчук.

Напомним, спарринг с Эмполи состоится во вторник, 17 мая. Начало встречи в 21:30.

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