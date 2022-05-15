"Я знаю, например, что Мариуполь не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

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Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены", – сказал Остап Маркевич в комментарии FanDay.

В свою очередь журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о еще одном представителе УПЛ, который пропустит сезон. "Не только Мариуполь, но и Десна скорее всего возьмет паузу на следующий сезон УПЛ. При этом за обоими сохранят место в элите. Чтобы условно через год, когда эти клубы решат свои инфраструктурные вопросы, они могли вернуться к соревнованиям", – написал Бурбас. на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, Мариуполь и Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения подверглись массированным бомбардировкам. Пострадала инфраструктура обоих клубов. И если Десна, с помощью Борусии Д и германского правительства, имеет возможность восстановить свои спортивные сооружения, то город Марии сейчас почти полностью уничтожен и находится в осаде российских оккупантов.

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