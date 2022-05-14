"Я также хотел бы прежде всего поблагодарить Флору, а также всех эстонцев. Мы чувствуем вашу поддержку, и это очень ценно в такой сложный момент. Большое вам спасибо.

Флора – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор феерии киевлян без сборников

Как переключаемся между спортивной и эмоциональной составляющими игры? Это сложно передать словами (на этих словах Андриевский не сдержал слез – прим.). В первую очередь думаю о нашем народе, который сейчас переживает трудный период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все это чувствуем. Вместе мы победим фашизм. Действительно, сейчас сложно говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ – они больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает, как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и нашей страны", – поделился Андриевский на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Динамо даже несмотря на отсутствие сборников не оставило шансов эстонской Флоре (3:0). Голами отмечались Викентий Волошин, Никита Бурда и Владислав Ванат.

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