В понедельник, 16 мая, в бою с диверсионно-разведывательной группой россиян погиб пограничник Александр Поповченко, сообщает пресс-служба Глуховского городского совета.

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Около семи утра оккупанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Вместе с сослуживцами 44-летний Поповченко вступил в бой с диверсионной группой противника и получил смертельное ранение.

Главный сержант Александр Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории, имел 10-летний опыт службы в ведомстве. У него остались жена и двое детей.

К слову, Поповченко раньше был профессиональным футболистом. В сезоне 2000/01 провел во Второй лиге восемь матчей за сумской Фрунзенец. Впоследствии выступал на уровне любительского чемпионата ААФУ за Импульс (Шостка) – с 2003 по 2007 гг., Спартак (Глухов) – с 2011 по 2014 гг., Велетень (Глухов) – с 2015 по 2016 гг. и Дружбу (Сосновка) в 2020 году.

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