Бывший наставник и игрок сборной Украины Андрей Шевченко планирует снова выйти на футбольное поле ради благотворительной цели.

Встречу с целью помощи украинским беженцам, пострадавшим от полномасштабного нападения России, организует Самюэль Это'О. В ней примет участие украинский специалист.

Зинченко поддержал благотворительный проект, который представил Шовковский

"Я сразу почувствовал близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку убегающим от ужаса и живущим в нем.

Поэтому я решил проработать этот вопрос и попытаться оказать многим семьям помощь в такой драматической и тяжелой ситуации", – цитирует Андрея TMW .

Кроме Шевченко, в матче 23 мая на Сан-Сиро примут участие еще и другие звезды, в частности Лионель Месси, Жулио Сезар, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Хавьер Дзанетти и Уэсли Снейдер.