Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать пятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: новый соперник сборной, признание Петракова, капитан Динамо заговорил на украинском

11:02. "Вообще эту нацию выкинуть": Капитан Ворсклы прокомментировал отстранение России от футбола.

10:40. "Важный знак": наставник Боруссии М признался, почему согласился на матч с Украиной.

10:15. "России не поможет даже спецоперация по дезомбификации": экс-звезда Динамо поставил крест на бывших соотечественниках.

9:58. "А у кого я спи*дил танк?": президент Ингульца Александр Поворознюк имел прямую встречу с российскими оккупантами.

9:35. Сборная Украины в рамках товарищеского матча встретится с гладбасской Боруссией. "Футбол 24" подготовил анонс и прогноз первой игры нашей национальной команды с начала войны.

9:10. Бывший игрок Динамо и сборной Украины Артем Яшкин хорошо знает, что такое российское беззаконие. Отец игрока попал за решетку в России по абсурдной причине.

8:25. Шотландия – Украина: Вацко раскрыл пожелания воинов ВСУ, поступающие игрокам.

8:00. "Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова": бывший игрок киевлян зовет Реброва и Шевченко.